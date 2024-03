Historikerin: "Allgemeine Geschichte ist großteils Männergeschichte"

Edith Blaschitz will in einer Ausstellung über die „Tabakfrauen“ in Krems erzählen.

Schon im Jahr 2021 zeichnete die Straßerin für die Ausstellung „Wo sind sie geblieben. Die Frauen von Krems“ verantwortlich. Dabei wurden die wenigen bekannten und viele bislang unbekannte oder vergessene Persönlichkeiten aus den letzten 150 Jahren präsentiert. Doch warum ist es überhaupt wichtig, spezifisch zum Thema Frauengeschichte zu forschen? „Die allgemeine Geschichte ist zum größten Teil Männergeschichte. Was wir unter Geschichte verstehen, ist vor allem ,his story‘“, erklärt Blaschitz. Im Englischen erkenne man das schon an der Bezeichnung. „Es ist seine Geschichte und ,her Story‘ ist völlig unterrepräsentiert.“ Dabei kommt Blaschitz gleich zum nächsten Argument, das sie oft zu hören bekommt: Frauen hätten nichts geleistet. „Das ist eben nicht so. Fakt ist: Selbst, wenn Frauen zu ihrer Zeit bekannt und anerkannt waren, werden sie nicht in der Geschichte abgebildet“, sagt Blaschitz.

So habe etwa Theresia Rotter, erste Kustodin des Kremser Stadtmuseums, in den 20er-Jahren noch die Ehrenbürgerschaft der Stadt bekommen. „In den 30er-Jahren ist sie gestorben, mehr wurde in der Kremser Geschichte nicht dokumentiert. Sie wurde völlig vergessen.“