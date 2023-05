Experte Mangott: Mit US-Kampfjets könnten Ziele in Russland angegriffen werden

Seit Wochen ist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij unterwegs und bittet Staaten auf der ganzen Welt um Kampfjets - nun dürfte sein Wunsch erfüllt werden. Am Rande des G7-Gipfels sagte ein ranghoher US-Beamter: Man wolle die Ukraine zuerst bei der Ausbildung von Piloten an F-16-Kampfjets unterstützen und dann entscheiden, wann und wie viele Flugzeuge geliefert werden und wer sie zur Verfügung stellt.

Wie wird Russland darauf reagieren? Russland habe damit gerechnet, sagt Experte Gerhard Mangott in der ZiB2 am Freitag. Signale gibt es ja schon länger. Allerdings: Diese Waffen würden erst in vier bis sechs Monaten ausgeliefert werden können, so lange dauert die Ausbildung. Die Hilfe komme also reichlich spät.

