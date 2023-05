Zieht Wagner-Chef Prigoschin seine Söldner aus Bachmut ab?

Mit teils nicht druckreifen Wörter verkündet der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einem Video erbost den Abzug seiner Truppen aus Bachmut. Nicht ohne den russische Militärspitze wüst zu beschimpfen. Was bedeutet diese Drohung kurz vor dem 9. Mai? Was passiert, wenn Wagner sich wirklich zurückzieht. Und droht die russische Militär in innerem Streit zu zerfallen? Das erklärt uns heute unser Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter.