Biden sagt Unterstützung zu: Ukraine soll F-16-Kampfjets bekommen

Die USA wollen die Lieferung von Kampfjets des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen. Zunächst sollen Piloten ausgebildet werden, hieß es am Freitag am Rande des G7-Gipfels in Japan. Dann werde man entscheiden, wann und wie viele Flugzeuge geliefert werden und wer sie zur Verfügung stellt. Mit der Zusage erfüllt US-Präsident Joe Biden seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj einen lange gehegten Wunsch. Selenskyj wird an diesem Wochenende zum G7-Gipfel erwartet.

Selenskyj begrüßte die Unterstützung der USA für die sogenannte Kampfjet-Koalition als "historische Entscheidung". "Dies wird unsere Armee am Himmel erheblich stärken", twitterte Selenskyj am frühen Freitagabend. "Ich freue mich darauf, die praktische Umsetzung dieser Entscheidung während des #G7-Gipfels in Hiroshima zu erörtern." Dieser Satz ließ zunächst keine Schlussfolgerung zu, ob Selenskyj tatsächlich zu dem Gipfeltreffen der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte nach Hiroshima fliegen wollte.