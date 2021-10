Ex-Trump-Sprecherin packt aus: Von Eitelkeiten und Intimitäten

Stephanie Grisham war einst Donald Trumps Sprachrohr. Und noch viel länger „Mädchen für alles“ für First Lady Melania. Im Amt war sie das Gegenteil von Auskunftsfreude. Die Mittvierzigerin aus Arizona brachte es fertig, in ihren neun Monaten als Sprecherin des US-Präsidenten keine einzige Pressekonferenz abzuhalten. Zehn Monate nach Ende der Ära Trump redet die eingefleischte Republikanerin wie ein Wasserfall. In ihren am Dienstag erscheinenden Memoiren – „Ich beantworte Ihre Fragen jetzt: Was ich im Weißen Haus gesehen habe“ – schmeißt Grisham auf 350 Seiten mit Dreck.

Am meisten davon bekommt Trump ab, dem Grisham lange Jahre treu ergeben war. Sie bescheinigt ihm ein „furchterregendes Temperament“. Um seine von Flüchen übervollen Wutanfälle einzugrenzen, wurde ein ehemaliger Mitarbeiter im Weißen Haus instruiert, Trumps Lieblingsmusik vorzuspielen; etwa „Memory“ aus dem Musical „Cats“.