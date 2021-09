Frühere Trump-Vertraute: "Sie ist bereit, die Leichen im Keller auszugraben"

Die frühere Sprecherin des letzten US-Präsidenten Donald Trump, Stephanie Grisham, veröffentlich demnächst ihre Memoiren. Dabei könnten laut dem People-Magazin brisante Enthüllungen ans Tageslicht gelangen.

Das Buch mit dem Titel "I'll Take Your Questions Now - What I Saw in the Trump White House" wird voraussichtlich am 5. Oktober erscheinen. Es soll "eine Menge Zeug, das noch nie zuvor gehört wurde", enthalten, erzählt eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-Magazin. "Sie weiß, welche Leichen im Keller liegen, und sie ist bereit, sie auszugraben", so der angebliche Insider.

Grisham hatte im April 2020 nach weniger als einem Jahr den Posten als Donald Trumps Angestellte geräumt. Die 45-Jährige wurde daraufhin Pressesprecherin und Stabschefin von Trumps Ehefrau Melania. Grisham hatte bereits als Sprecherin der damaligen First Lady gewirkt, bevor sie 2019 zur Medienvertreterin des einstigen Präsidenten ernannt wurde.