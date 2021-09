Melania Trump zieht endgültigen Schlussstrich unter ihr altes Leben

Als Model war Melania Trump auf dem Laufsteg zu Hause. Für eine First Lady der USA stand sie einst verhältnismäßig selten im Rampenlicht. Neben ihren wenigen Auftritten waren es Momente, in denen sie sich unbeobachtet gefühlt haben dürfte und die auf Video festgehalten wurden, die das Bild der 51-Jährigen mitgeprägt haben. Etwa bei der Amtseinführung des früheren US-Präsidenten Donald Trump im Jänner 2017, als ihr Lächeln in dem Moment in sich zusammenfällt, als ihr Ehemann sich von ihr abwendet. Oder beim Staatsbesuch in Israel bald darauf, als sie den Versuch des US-Präsidenten, ihre Hand zu nehmen, mit einem Klaps zurückzuweisen scheint. Im Wahlkampf hatte sich Melania Trump mit Werbung für ihren heute 75-jährigen Gatten auffällig zurückgehalten.

Nach seiner Wahlniederlage 2020 hatte sich Donald Trump dann wochenlang geweigert, diese gegen den aktuellen Präsidenten Joe Biden einzuräumen und mehrmals von Betrug gesprochen. Doch freilich, der Auszug aus dem Weißen Haus konnte nicht abgewendet werden. Seitdem sollen die Trumps Palm Beach leben, wo sich ihr Club-Resort Mar-a-Lago befindet. Seitdem wurde es endgültig ruhig um Melania Trump.

Kapitel "Weißes Haus" für Melania abgeschlossen

Bei seinem ersten großen Auftritt seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus hatte Trump im Juni dann nicht nur den US-Experten für ansteckende Krankheiten, Anthony Fauci, angegriffen, von China Reparationen verlangt und die Untersuchung seiner Finanzen als Hexenjagd angeprangert. Bei seiner Rede auf dem Parteitag der Republikaner in Greenville in North Carolina deutete Trump außerdem seine mögliche Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 an. Ein potenzielles Vorhaben, das Melania offenbar nicht mit ihm teilen würde. So berichtet CNN unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld Melanias, dass ein Wiedereinzug ins Weiße Haus für sie nicht infrage käme. "Wieder First Lady zu sein, ist nicht das, was sie will", heißt es demnach. "Für sie war es ein Kapitel – es ist vorbei, das war es." Sollte sich Donald Trump tatsächlich entscheiden, wieder als Präsident zu kandidieren, wolle sie demnach auch nicht im Wahlkampf in Erscheinung treten.

Zuletzt wurde immer in den Medien zuletzt auch gerätselt, wie intakt die Beziehung der Trumps ist. Die Frage, ob ihm Ehefrau Melania nach seiner Amtszeit erhalten bleibt, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Spekulationen. Von einer Zweck-Ehe - für Donald Trump ist es die dritte - war da oftmals die Rede.