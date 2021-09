Jennifer Love Hewitt zum 3. Mal Mutter geworden: So heißt ihr Sohn

Mit ihrem Mann und Kollegen Brian Hallisay hat Love Hewitt bereits Sohn Atticus (6) und Tochter Autumn (7).

Hewitt ist in vielen Fernsehrollen zu sehen, darunter "Party of Five", "Criminal Minds" und "9-1-1: Notruf L.A.". Sie stand außerdem für Filme wie "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", "Heartbreakers" und "Garfield" vor der Kamera.