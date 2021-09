Melania Trump "erleichtert, als es vorbei war" - "kein Interesse an Rückkehr"

Mit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus Anfang des Jahres endete Melania Trumps vierjährige "Amtszeit" als First Lady der USA endgültig - auch wenn sich Ehemann Donald Trump nach seiner Wahlniederlage 2020 wochenlang geweigert hatte, diese gegen den aktuellen Präsidenten Joe Biden einzuräumen und mehrmals von Betrug sprach.

Melania will nicht ins Weiße Haus zurück

Nach einer Rückkehr ins Weiße Haus soll sich Melania nun alles andere als sehnen, hatte zuletzt CNN unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus ihrem Umfeld berichtet. "Wieder First Lady zu sein - das ist nicht das, was sie will", hieß es demnach. "Für sie war es ein Kapitel – es ist vorbei, das war es." Sollte sich Donald Trump tatsächlich entscheiden, 2024 wieder als Präsident der USA zu kandidieren, wolle sie demnach auch nicht im Wahlkampf in Erscheinung treten.