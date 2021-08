Trump-Nichte über den Onkel: "Donald wird wohl wieder antreten"

Mary L. Trump sitzt an diesem Morgen im August vor einer kleinen Küchenzeile in ihrer Wohnung in New York am Computer. Ihr Papagei kneift sie unter dem Tisch ins Bein. Die Katze ist auch kurz im Bild.

Eine Minute später steht die studierte Psychologin, die vor einem Jahr mit ihrem Erstlingsbuch Millionen Lesern erklärt hat, warum ihr Onkel Donald Trump der „gefährlichste Mann der Welt“ sei, zum Gespräch bereit. Heute, Montag, erscheint ihr Nachfolgewerk: „Das amerikanische Trauma – Die gespaltene Nation und wie sie Heilung finden kann.“

Vorab: Das mit der Heilung wird wohl schwierig. Auch weil die 56-jährige Tochter des früh verstorbenen Trump-Bruders Fred Jr. etwas im Gespür hat: „Er wird 2024 wohl wieder antreten.“

KURIER: Frau Trump, wie steht es um Ihren Onkel? Sollte er tatsächlich in drei Jahren wieder kandidieren, würde er dann gewinnen?

Mary L. Trump: Donald Trump ist ein pathologischer Narzisst. Sein Ziel ist und bleibt es, sich von jeder Wirklichkeit abzuschotten, die seiner Vorstellung darüber zuwiderläuft, wie wichtig er selbst ist. Kurz nach dem Wahlsieg Joe Bidens dachte ich nicht, dass er wieder antritt. Donald hatte doch so bitter und hoch verloren. Aber wegen der Komplizenschaft der Republikaner bin ich mir nicht mehr so sicher.