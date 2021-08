Ex-Präsident Trump wirft seinem Nachfolger Joe Biden "grobe Inkompetenz“ vor. Er bezeichnete den Rückzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan als die "größte außenpolitische Demütigung in der Geschichte der Vereinigten Staaten". „Dies ist kein Rückzug. Das war eine totale Kapitulation“, rief Trump vor Anhängern in Cullman im Bundesstaat Alabama. Trump machte erneut US-Präsident Joe Biden für den Fall Afghanistans an die radikal-islamischen Taliban verantwortlich.

Die Taliban hätten ihn, Trump, "respektiert"

Der Abzug der USA, der den Zusammenbruch auslöste, war allerdings noch von seiner eigenen Regierung mit den Taliban ausgehandelt worden. „Bidens verpfuschter Abzug aus Afghanistan ist die erstaunlichste Zurschaustellung grober Inkompetenz durch den Führer einer Nation, vielleicht aller Zeiten“, sagte Trump auf der Veranstaltung. Die Taliban, mit denen er verhandelt habe, hätten ihn respektiert. Wäre er noch im Amt gewesen, hätte die schnelle Übernahme Afghanistan durch die Taliban nicht stattgefunden.