Trump legt Beschwerde gegen Offenlegung von Steuerunterlagen ein

In den USA legen hochrangige Politiker traditionell ihre Steuererklärungen der Öffentlichkeit vor. Trump hingegen ist der erste Präsident seit 40 Jahren, der Steuererklärungen und andere Dokumente nicht veröffentlichte, da er Details seines Vermögens und der Aktivitäten seines Familienunternehmens, der Trump Organization, geheim halten will. Der Steuerrechts-Experte James Repetti von der Boston College Law School sagte am Mittwoch, Trumps Argumente würden vor Gericht wahrscheinlich zurückgewiesen.

Die Trump Organisation und ihr langjähriger Finanzchef wurden nach Angaben eines New Yorker Staatsanwalt Anfang Juli wegen eines umfassenden Steuerbetrugs angeklagt. Trump selbst ist aber nicht angeklagt.