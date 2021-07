Ex-Wahlkampfmanager enthüllt unbequeme Wahrheit über Melania Trump

Der verstorbene Senator und der ehemalige US-Präsident waren einst in derselben Partei, aber politische Gegner. McCains Verdienste finden international Beachtung. Doch ausgerechnet Trump soll Medienberichten zufolge eine offizielle Würdigung seines innerparteilichen Kritikers abgelehnt haben. Als Pilot der US-Navy war McCain in Vietnam in Gefangenschaft geraten und von den Vietcong gefoltert worden. Trump erklärte dazu im Jahr 2015, dass McCain in seinen Augen kein Kriegsheld sei. "Er ist kein Kriegsheld. Er war ein Kriegsheld, weil er gefangen genommen wurde. Ich mag Leute, die nicht gefangen genommen wurden", sagte Trump bei einem einem Treffen sozialkonservativer Aktivisten in Ames, Iowa.