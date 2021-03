Jennifer Love Hewitt rechnet mit sexistischen Interviewern ab

Nach der Komödie "Heartbreakers – Achtung: Scharfe Kurven!" (2001), in der Love Hewitt als verführerische Männerfalle an der Seite von Sigourney Weaver zu sehen war, wurde die in Waco, Texas, geborene Jennifer Love Hewitt nur noch mehr auf ihre Figur reduziert.

"Ich war enttäuscht, dass es nur um Körperkram ging, weil ich in diesem Film wirklich hart gearbeitet hatte, um einen guten Job als Schauspielerin zu machen", gab sie zu. "Ich erinnere mich also an einen bestimmten Moment, in dem ich mir wünschte, die Schauspielerei hätte all das überschattet - dass sie wenigstens für fünf Minuten gesagt hätten, ich sei großartig in dem Film und keinen Kommentar zu meinem Körper abgeben würden."

Jennifer Love Hewitt hat sich 2013 nach 15 Monaten Beziehung mit ihrem Schauspielkollegen Brian Hallisay aus "The Client List" verlobt. Das genaue Hochzeitsdatum ist nicht bekannt. Im November 2013 wurden Love Hewitt und Hallisay Eltern eines Mädchens. Knapp zwei Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.