Weg vom Fenster: Wieso Jennifer Love Hewitt keine Rollen mehr bekommt

Mitte der Nullerjahre gehörte Jennifer Love Hewitt zu den angesagtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Große Popularität erlangte sie vor allem durch ihre Hauptrolle in den ersten beiden Teilen von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" und als Hauptdarstellerin in der TV-Serie "Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits".

Als Schauspielerin war die heute 41-Jährige aber schon als Kind gefragt. Nachdem Hewitt schon im Kindesalter mit einer texanischen Showtruppe erste Bühnenerfahrungen gesammelt hatte, rieten Talentsucher der damals Zehnjährigen wegen der besseren Karrierechancen nach Los Angeles zu ziehen. Zusammen mit ihrer Mutter zog Hewitt also von Texas nach L.A., erhielt schon bald erste Angebote für Werbeaufnahmen und wurde 1989 bei der Disney-Channel-Kindersendung "Kids Incorporated" unter Vertrag genommen, wo sie bis 1991 zu sehen war.

Von Kritikern verrissen

Der steilen Karriere folgte später ein jäher Abstieg. In den vergangenen Jahren konnte Hewitt nicht mehr an den Hype von früher anknüpfen. Ihre Darbietungen wurden von Kritikern zunehmend verrissen. 2016 wurde Hewitt sogar zu der am schlechtesten bewerteten Schauspielerin in Hollywood gekürt. Auch bei der Wahl ihrer Rollen bewies Hewitt kein besonders glükliches Händchen. So wurde unter anderem ihr Film "Jewtopia" (2012) von der US-Zeitung The Village Voice als Film verrissen, der "es schafft, fast alle zu beleidigen - auch Menschen, die gerne lachen".