Donald Trump und sein banaler roter Knopf

Der ominöse rote Knopf. Er sei größer und besser als der von Kim Jong-un, dem nordkoreanischen Diktator. Doch wie sich nun, nach seinem Abgang aus dem Weißen Haus, herausstellt, war der rote Knopf viel ungefährlicher als die Welt dachte.

Denn „normal guy“, der der Ex-Präsident nun mal ist, dachte er beim Einrichten des Oval Office offenbar in erster Linie an sein leibliches Wohl. Drückte er auf den Knopf, kam Sekunden später ein Helfer bei der Tür herein, mit einem Silbertablett, auf dem ein eisgekühltes Cola Light serviert wurde.