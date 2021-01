"Nicht bei uns": So wehren sich die stolzen Schotten gegen Trump

Doch nicht nur die Frau First Minister, sondern auch vielen Einheimischen ist Trumps regelmäßige Anwesenheit offenbar ein Dorn im Auge. Wie lokale Medien berichten, hat eine Brauerei eine Petition zur Umbenennung des Flughafens Glasgow-Prestwick gestartet, den der US-Amerikaner mit seinem Privatjet immer anfliegt, wenn er hierher an die schottische Küste zum Golfen kommt. „Wir glauben, der Flughafen sollte in Joe Biden International umbenannt werden“, heißt es in der Petition von Brewdog-Mitbegründer James Watt, die immer mehr Anhänger findet.