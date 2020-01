EU-Austritt im Newsblog: Freudentag für Brexit-Boris

Um 23 Uhr mitteleuropäischer Ortszeit nimmt das zähe Schauspiel zumindest sein formales Ende: Großbritannien steigt offiziell aus der Europäischen Union aus. Der Glockenturm Big Ben hätte eigentlich pünktlich läuten sollen - wird er aber nicht. Big Ben wird derzeit renoviert, das Läuten hätte 500.000 Pfund gekostet. Eine Spendenaktion brachte lediglich 270.000 Pfund ein. Womöglich mit Pauken und Trompeten, aber ohne das Geläut der britischsten aller Glocken, verlassen die Briten also heute die EU.

Das glockenlose Restprogramm: Ein Austritts-Countdown wird auf die Außenmauer des Regierungssitzes in Downing Street Nr. 10 projiziert. Alle Ministerien und Regierungsgebäude im Regierungsviertel Whitehall werden mit dem Union Jack beflaggt und außerdem hell erleuchtet sein. Premierminister Boris Johnson wird am Abend eine TV-Ansprache geben. Und: Es gibt eine eigens geprägte 50-Pence-Sondermünze zur Feier des EU-Abschieds. Was geschieht sonst noch? Demonstrationen? Ausschreitungen? Gar Plünderungen?

Das und alles weitere können Sie in unserem Live-Ticker mitverfolgen: