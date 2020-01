Bye bye love: Die Songs zum Brexit-Tag

"If you leave me now, you'll take away the biggest part of me" - naja, ganz stimmt es nicht, aber ein sehr großer Teil verlässt heute die Gemeinschaft. Großbritannien ist immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU (gewesen).

„Uh, Baby, please don’t go“, geh nicht, flehen auch wir die Briten an, doch man kann die Entscheidung offenbar nicht mehr rückgängig machen. Und alle fragen sich jetzt: "How could we let it slip away?" Wie konnten wir es uns entgleiten lassen, dieses wundervolle Königreich?