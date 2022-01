Warum die EU Atomkraft als „grün“ einstuft

In Deutschland läuft die Zeit der Kernkraft ab. Mit Jahreswechsel sind drei der sechs verbliebenen Atomkraftwerke (AKW) vom Netz gegangen: Brokdorf in Schleswig-Holstein, Grohnde in Niedersachsen und Block C von Gundremmingen in Bayern. Ende 2022 sollen auch die letzten deutschen AKW den Betrieb einstellen. Der Atomausstieg Deutschlands wurde nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 besiegelt. Auch Italien setzte damals seine Pläne für neue Kernkraftwerke aus, nachdem sich in einem Referendum 94,5 Prozent der Bürger dagegen ausgesprochen hatten. Jetzt will Matteo Salvini, Chef der mitregierenden Rechtspartei Lega, ein neues Referendum.

In Frankreich wäre das jedenfalls mehrheitsfähig. Das Land produziert in 56 AKW rund 70 Prozent seines Stroms. Kernkraft gilt als Garant nationalstaatlicher Souveränität in Energiefragen und als Schlüsseltechnologie -freien Wirtschaftens. Pionier der europäischen Renaissance der Atomkraft ist aber Finnland. Bereits 2002 setzte man dort die Weichen für den Neubau von AKW – als erstes europäisches Land seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Im Dezember ging mit 13 Jahren Verspätung das AKW Olkiluoto 3 in Betrieb. Als einziges Land Europas ist Finnland dabei, ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll zu bauen.