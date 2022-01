100 Bürger sollen die Klimapolitik vorgeben

Am 15. Jänner startet in Österreich der erste „Klimarat der Bürger“ – in einem „ökozertifizierten Seminarhotel“ in Wien (und später in Salzburg).



Im Auftrag des Klimaministeriums hat die Statistik Austria einhundert Österreicherinnen und Österreicher (plus 20 Ersatzmitglieder, falls wer ausfällt) ausgewählt, die repräsentativ ein „Mini-Österreich“ abbilden sollen.

Das Prinzip ist simpel: Zuerst wird den „100“ das Wesentlichste über die Klimakrise vermittelt. In Kleingruppen werden dann wesentliche Bereiche wie Mobilität, Wohnen, Landwirtschaft, Konsum, Förderungen und die soziale Frage der Klimaschutzpolitik besprochen und konkrete Klimaschutzmaßnahmen ausgearbeitet. Zum Schluss kommen alle Vorschläge im Plenum der 100 zur Abstimmung. Alles, was zumindest 51 Stimmen bekommt, kommt in die Schlussempfehlungen, die der Regierung und dem Parlament im Juni feierlich übergeben werden.

Hier können Sie den Vortrag von Prof. Stefan Rahmsdorf nachsehen, den er den 160 deutschen Bürgerräten präsentiert hat:

Teil 1: