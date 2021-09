Klimaschutz-Schock? Was wir Bürger uns selbst alles zumuten

Ja, ich will!

In Deutschland hat ein Bürgerrat zu all diesen Fragen, und noch einigen mehr, Ja gesagt.

Es war ein bemerkenswertes Experiment, das da im Sommer zu Ende gegangen ist, und Ergebnisse geliefert hat, die so vielleicht nur die wenigsten erwartet hätten. Seit wenigen Tagen liegt das Ergebnis auch schriftlich vor.

Worum geht es: Im deutschen „Bürgerrat Klima“ kamen 160 per Zufallsverfahren ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammen. Sie berieten in 12 Sitzungen und mehr als 50 Stunden mögliche Maßnahmen im Umgang mit der Klimakrise und entwickelten ihre Empfehlungen an die Politik. Das Thema lautete: „Wie gestalten wir Klimapolitik: Gut für uns, gut für unsere Umwelt und für unser Land?“

Aufgrund der Pandemiesituation fand der Bürgerrat vollständig digital statt. Um das Thema greifbarer zu machen, wurden vier besonders klima- und alltagsrelevante Handlungsfelder ausgemacht: „Energie“, „Mobilität“, „Gebäude und Wärme“ und „Ernährung“. Kleinere Gruppen von etwa 40 Personen beschäftigten sich dann jeweils mit einem dieser Themen. Im Plenum, mit allen Teilnehmenden, wurde schließlich diskutiert und beraten, wie und mit welchen Maßnahmen diese Transformation auch umgesetzt werden kann.

Und am Ende des Bürgerrats stimmten alle Bürgerrätinnen und Bürgerräte per Mehrheitswahl ab, welche Leitsätze und Empfehlungen aus dem Bürgerrat an die Politik übergeben werden (siehe Grafik). Während des gesamten Prozesses erhielten die Teilnehmenden Informationen von teils hochkarätigen Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die zudem mit kurzen Vorträgen alle auf denselben Informationsstand brachten und dabei verschiedene Sichtweisen vermittelten.

Leitsätze

Das Hauptergebnis der Zukunftswerkstatt sind 10 übergeordnete Leitsätze. Diese wurden in mehreren Schritten im Verlauf des Bürgerrats von den Bürgerrätinnen und Bürgerräten entwickelt und abgestimmt. Die Leitsätze bieten eine deutliche Orientierung für die großen Fragen, die sich im Zuge der Klimawende stellen müssen:

Das 1,5-Grad-Ziel hat oberste Priorität. Der Klimaschutz dient dem Allgemeinwohl und hat Priorität vor Einzelinteressen. Für jedes Handeln, das Auswirkungen auf das Klima hat, muss Aufklärung und Transparenz gegeben sein. Für die Klimawende müssen alle Verantwortung übernehmen und zu Veränderung bereit sein. Klimaschutz muss Bestandteil aller Bildungsangebote sein. Die Klimawende muss generationengerecht sein. Die Klimawende muss sozial gerecht sein. Die Klimawende muss global gerecht sein. Die Zukunft der Wirtschaft muss klimaneutral sein. Klimarelevantes Handeln muss direkte Auswirkungen für die Handelnden haben.

Handlungsfeld Energie