Nicht nur mit Blick auf die derzeit steigenden Energiepreise rückt auch die Frage, wie sinnvoll wir unsere Energie einsetzen, wieder in den Fokus. Doch ein wesentlicher Baustein fehlt: Energieministerin Leonore Gewessler hat es nicht geschafft, die letzte EU-Energieeffizienzrichtlinie zeitgerecht in ein Gesetz zu gießen. Nun droht sogar ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Aber, sagt Gewessler zum KURIER: „Das Energieeffizienzgesetz ist aktuell in regierungsinterner Abstimmung. Wir arbeiten intensiv daran, rasch einen Begutachtungsentwurf vorlegen zu können.“