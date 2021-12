„Die Bürger sind oft viel weiter, als die Politiker denken“

Die EU-Kommission hat vor wenigen Tagen zudem eine Sanierungsoffensive angekündigt – rund drei Viertel des gesamten Gebäudebestandes in der EU muss neu gedämmt werden. „Da haben wir die Aufgabe, die Sanierung anzukurbeln.“ Weil je weniger Energie ein Gebäude benötige, desto besser und günstiger. „Und dann kommt die Frage des Heizungstausches, raus aus den fossilen Energien, aus der Öl-, Gas- und Kohleheizung und rein in die Erneuerbaren, in die Wärmepumpe, in die Pellets-Heizung, in die Erdwärme.“

Neben steuerlichen Erleichterungen für die Sanierung stünden rund eine Milliarde Euro für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung. Und es werde zusätzliche Förderungen „für einkommensschwache Haushalte geben“ geben.

Was fehlt, ist das Klimaschutzgesetz: „Das ist sicher eines der Dinge, wo auch ich mir gewünscht hätte, dass es schneller geht.“