Erdogans Söldner kämpfen aufseiten Aserbaidschans

Zur allgemeinen Überraschung wies die Sowjetunion den gebirgigen Landstreifen 1923 allerdings nicht der armenischen, sondern der aserbaidschanischen Teilrepublik zu. In den folgenden Jahrzehnten war Berg-Karabach einerseits geprägt von einer größtenteils friedlichen Koexistenz von christlichen Armeniern und muslimischen „Aseris“. Andererseits suchte das armenische Teilgebiet bei der sowjetischen Führung immer wieder darum an, Berg-Karabach eingliedern zu dürfen.

1988 kam es in Berg-Karabachs Hauptstadt Stepanakert deshalb zu Demonstrationen, später auch in weiten Teilen Armeniens. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan eskalierte. Die Folge: Beidseitige Vertreibungen und Pogrome. Berg-Karabach stimmte per Referendum deutlich für den Anschluss an Armenien. Zuerst vor, später nach dem Zerfall der Sowjetunion, was zum „Bergkarabachkrieg“ von 1992 bis 1994 führte, den schlussendlich die Armenier für sich entschieden.

Bis heute kontrollieren armenische Soldaten weite Teile Berg-Karabachs und Landstriche in der Pufferzone zwischen der aserbaidschanischen „Enklave“ und Armenien. Der damals beschlossene Waffenstillstand hielt de facto nicht. In einer UN-Resolution wurde Armenien dazu aufgefordert, Soldaten aus Aserbaidschan abzuziehen und Berg-Karabach zu verlassen – was wiederum dem Willen der dort sesshaften Bevölkerung widersprach, für die Armenien mehr als nur eine Schutzmacht ist.