Wie Katar den Islam in Europa steuert

Der Mann, der über Jahre mit seiner Sendung „Die Scharia und das Leben“ ein Millionenpublikum auf Al Jazeera erreichte, war auch 2015 nicht müde, um Spenden für eine Moschee in Mailand zu kämpfen. Und Katar unterstützte ihn nach Kräften: Wie die französischen Journalisten Christian Chesnot und Georges Malbrunot in ihrem Buch „Qatar Papers“ (Seifert Verlag. 300 S. 22,95 Euro) berichten, hat die NGO „Qatar Charity“ mehr als 22 Millionen Euro in 45 italienische Projekte investiert.

Brisant: Die NGO, die sich als unabhängig definiert, wird maßgeblich vom Herrscherhaus des Golfemirats Katar unterstützt. Insgesamt half Qatar Charity, 140 islamische Zentren in ganz Europa zu errichten – von Katowice in Polen über Alta in Norwegen, bis nach Cork in Irland. 2014 zahlte die Organisation 72 Millionen Euro für ihre Projekte.