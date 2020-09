Kampf um Berg-Karabach: "Türkei bedroht die Existenz Armeniens"

Türkei soll Kämpfer aus Nordsyrien einsetzen

Armenien setzt auf Russland als Schutzmacht, das dort Tausende Soldaten und Waffen stationiert hat. Moskau stärkte Armenien bisher auch den Rücken im Berg-Karabach-Konflikt, liefert gleichzeitig aber Aserbaidschan Waffen. Moskau zeigte sich in ersten Reaktionen am Sonntag zurückhaltend und forderte Friedensverhandlungen.

Das öl- und gasreiche Aserbaidschan setzt auf die Türkei als verbündeten Bruderstaat. Die Türkei dürfte sich deshalb massiv in den Konflikt einmischen. Die Agentur Interfax zitierte am Montag den armenischen Botschafter in Russland mit den Worten, die Türkei habe rund 4.000 Kämpfer aus Nordsyrien nach Aserbaidschan geschickt.

Eine Praktik, die Präsident Recep Tayyip Erdoğan auch im Bürgerkriegsland Libyen angewandt hatte, um seinen Einflussbereich auszuweiten - mit Erfolg. Es heißt, die Kämpfer würden jetzt schon in Berg-Karabach eingesetzt. Aserbaidschan wies die Vorwürfe zurück.

Ein Stellvertreter-Konflikt zwischen der Türkei und Russland - wie etwa in Syrien - zeichnet sich derzeit jedenfalls nicht ab. Russland dürfte keine vitalen wirtschaftlichen Interessen in der Region verfolgen und zeigt laut offiziellen Wortmeldungen wenig Interesse an einer weiteren Eskalation.