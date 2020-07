Aserbaidschan: Zwischen Orient und Moderne

Dazu kommen zahlreiche Prestigeprojekte, mit denen die seit fast dreißig Jahren mehr auto- als demokratisch regierende Familie Aliyev ihr Land als Eventmetropole vermarktet. So wurde für den Eurovision Song Contest im Jahr 2012 eine eigene Prunkhalle an der Küste errichtet, an den Boulevards erinnern vergitterte Zuschauerbereiche permanent an den jährlich stattfindenden Formel 1-Grand Prix (heuer wird kein Rennen in Baku ausgetragen). Im 2015 eröffneten Nationalstadion fand im Vorjahr das Finale der Europa League statt, bei der auf 2021 verschobenen Fußball-Europameisterschaft ist es Austragungsort.