Uganda: Hautnah mit den Gorillas im Dschungel

Uganda ist die Heimat der gefährdeten Art. Die Tiere leben im Bwindi Impenetrable Nationalpark und im Mgahinga Gorilla Nationalpark, an der Grenze zu Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo. Die Trekkingtouren zu den imposanten Tieren haben ihren Preis: 650 Euro pro Person. Mit den Einnahmen werden die vom Aussterben bedrohten Affen und ihr natürlicher Lebensraum geschützt. Jede der habitualisierten Gorillafamilien – also an Menschen langsam, in ein bis drei Jahren, gewöhnte Tiere – dürfen pro Tag nur acht Personen eine Stunde lang besuchen.