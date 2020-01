Beethoven: Kulturtourismus im Jubiläumsjahr

Das Geburtshaus von Beethoven in der Bonngasse gehört zu den Wahrzeichen der Stadt am Rhein und zeigt Besuchern Leben und Werk des Klaviervirtuosen. Es beherbergt die größte Beethoven-Sammlung der Welt. Der Beethoven-Rundgang verbindet 17 Standorte in der Stadt mit Bezügen zum Künstler. An über 20 Spielorten wird seit 1845 alljährlich vier Wochen lang im Herbst mit 70 Konzerten internationaler Orchester, Ensembles und Solisten das Beethovenfest gefeiert.