Erdogan droht wieder mit offenen Grenzen: "Da hat sich Europa selbst hineinmanövriert"

Türkei-Experte Günay glaubt: Mit den immer wieder kehrenden Drohungen, den Flüchtlingen die Grenzen nach Europa zu öffnen, verfolgt der türkische Präsident ein klares Kalkül: „Er will die westlichen Partner ins Boot holen. Er will den Europäern zeigen, dass die Situation in Syrien auch sie betrifft.“ Flüchtlinge seien ein „Teil des geopolitischen Schachspiels“ geworden, sagt Günay. „Da hat sich Europa selbst hineinmanövriert“, weil die EU in Syrien zu lange weggeschaut habe, aber auch jene Länder, die die meiste Last der Flüchtlinge auszuhalten haben, nicht ausreichend unterstützt.