Heard gegen Depp: Ein Beziehungs- Gemetzel, das nur Verlierer kennt

Sollten damit tragende Rollen in Hollywood-Filmen gemeint sein, schütten Film-Insider bereits tüchtig Wasser in den Wein. Zu toxisch sei Depp, nachdem im quälend fremdschämerischen Prozess neben verbalen Hardcore-Entgleisungen x-fach freigelegt wurde, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss (also häufig) regelmäßig durchdreht. „Depps Image ist im Keller“, sagt ein Hollywood-Agent, „wenn er glaubt, sein Name sei wieder sauber, dann irrt er.“

Dass die Volksklick-Abstimmung im Netz brutal den Daumen über Heard senkte und Depp eine #mentoo-Opfer-Rolle zugestanden bekam, hat nach Ansicht von Prozess-Insidern bei den sieben Geschworenen „Eindruck hinterlassen“. So sei zu erklären, dass der „Fluch der Karibik“-Star eine Entschädigung von 10,35 Millionen $ zugesprochen bekam. Während Heard, ausgelöst durch die üble Nachrede eines Depp-Anwalts, mit einem Trostpflaster von zwei Million $ abgefunden wurde; zu zahlen von Depp.

Nun gewinnt auch eine Debatte an Fahrt, deren Ausgang offen ist: Wird der Fall Depp/Heard die #meToo-Bewegung, die Gewalt gegen Frauen thematisiert, schwächen? Werden andere Männer Depp nacheifern und ihrerseits Frauen nachträglich belangen? Ist das (Vor-)Verurteilen im Internet, das diesen Prozess in bisher unbekannter Abscheulichkeit begleitete, ein weiteres Symptom für den Sittenverfall in den dauererregten USA? Monica Hesse, Kolumnistin der Washington Post, sagt, sie fühle sich „abgrundtief schmutzig“, die Schlammschlacht von A bis Z verfolgt zu haben.