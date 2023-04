Trump-Prozess: Ex-US-Präsident im Gerichtsgebäude eingetroffen

Trump verließ am Dienstag kurz nach 13.00 Uhr Ortszeit sein Domizil im Trump Tower in Manhattan und machte sich in einem Auto auf den Weg zum Gerichtsgebäude im Süden des zentralen New Yorker Stadtteils, vor dem sich zahlreiche Anhänger und Gegner versammelt hatten. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie eine Autokolonne mit Trump in Richtung des Gerichts fuhr.