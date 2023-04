Warum sich Trump vorläufig als Sieger fühlen kann

Wenn selbst Leute wie Mitt Romney und John Bolton Donald Trump unmissverständlich beispringen, ahnt man, wie wenig durchschlagend die Anklage aus New York in konservativen Kreisen bisher gewirkt hat. Auch Trump selbst bezeichnete bei seiner Ansprache in Mar-a-Lago die Anklage als "lächerlich".

Romney, Senator aus Utah und 2012 Präsidentschaftskandidat gegen Barack Obama gewesen, war 2020 der einzige Republikaner im Oberhaus des Kongresses, der aktiv für eine Amtsenthebung Trumps wegen Machtmissbrauchs in der Ukraine-Affäre gestimmt hatte. Wenn Trump einen Erzfeind im Senat hat, dann ist es Romney.