Trump vor Gericht: Was dem Ex-Präsidenten droht

Das hat es noch nie gegeben: Dem Ex-Präsidenten Donald Trump wird als erstem US-Präsidenten überhaupt heute in New York die Anklage verlesen. Die Polizei in Manhattan ist seit Tagen in Alarmbereitschaft. Trump ist außer sich, richtet sich in alter Manier per Videobotschaft an seine Wähler und bittet um Spenden.

Was dem ehemaligen Präsidenten konkret vorgeworfen wird, weiß man erst, wenn die Anklageschrift verlesen wird. Im Zentrum stehen jedoch Schweigegeldzahlungen, unter anderem an die Pornodarstellerin "Stormy Daniels", mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll. Sowohl die Affäre, als auch die Zahlung per se, sind nicht strafbar. Warum ihm die Causa jedoch dennoch zum Verhängnis werden könnte, was ihm droht und was das für seine Kandidatur 2024 bedeutet, erklärt heute Konrad Kramar, US-Experte und KURIER Außenpolitik-Redakteur.