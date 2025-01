Die Flaggen, die Joe Biden nach Carters Tod am 29. Dezember für 30 Tage auf halbmast setzten ließ, werden demnach auch bei Trumps Amtseinführung nur auf halber Höhe wehen – zum Ärger Trumps . "Niemand will das sehen", schrieb der designierte US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social, "und kein Amerikaner kann darüber glücklich sein." Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, hat jedoch ausgeschlossen, dass die Beflaggung vor der Amtseinführung überdacht oder geändert werde.

Vorher, am 9. Jänner , findet nach zweitägiger Aufbahrung des Sarges im Kapitol, im Beisein von Hunderten Staatsgästen aus aller Welt die Trauerfeier für den kürzlich 100-jährig verstorbenen Präsidenten Jimmy Carter in der Kathedrale von Washington statt.

Der Auftakt ist am Montag . Mit der Auszählung und offiziellen Bestätigung der 312 Wahlmänner-Stimmen des "electoral college" für Donald Trump im Kongress beginnen in der amerikanischen Hauptstadt 14 sicherheitsintensive Tage, die mit der Amtseinführung des 47. Präsidenten am 20. Jänner ihren Höhepunkt erfahren.

"Sperrgebiet. Nicht betreten – oder verharren." Dutzendweise hängen die weißen Warnschilder mit roter Aufschrift an den über 2,50 Meter hohen Zäunen , die schon vor Tagen rund um das Kongress-Gebäude in Washington gezogen wurden. "Wir haben hier demnächst viel zu tun und wollen natürlich gewährleisten, dass alle sicher sind", sagte der Polizeichef des Kapitols, Thomas Manger, am Wochenende.

Verurteilter Straftäter Noch viel wesentlicher vor seinem Amtsantritt wird die Verkündung des Urteils im Schweigegeldprozess gegen Trump sein: Am 10. Jänner, zehn Tage vor der Machtübergabe, um 9.30 Uhr Ortszeit muss Trump zur Urteilsverkündung in New York erscheinen – persönlich oder virtuell. Zwar hat Richter Juan Merchan andeuten lassen, dass es weder eine Haft- noch eine Geldstrafe geben, sondern bei der bereits im Mai verkündeten Verurteilung bleiben würde, eine sogenannte "unconditional discharge" also. Dies sei "die praktikabelste Option", so Merchan. Dennoch würde die historische Verurteilung eines US-Präsidenten bestehen bleiben: Trump würde am 20. Jänner als verurteilter Straftäter ins Weiße Haus einziehen.

Der Fahrplan 6. Jänner

Der neue Kongress trifft sich zum ersten Mal seit der Wahl für die Auszählung der Stimmen der Präsidentschaftswahl. Die Tradition geht zurück auf die Anfangszeit der USA, als es Wochen dauerte, bis die Ergebnisse aus allen Teilen des Landes nach Washington transportiert waren. 2021 versuchten republikanische Kongressmitglieder, die Wahl von Joe Biden zu torpedieren – unterstützt von Tausenden Trump-Anhängern, die das Kapitol stürmten. 20. Jänner

Die Angelobung des 47. Präsidenten. Nach einem Gottesdienst werden Donald Trump, die künftige First Lady Melania Trump, Vizepräsident J. D. Vance und dessen Frau Usha im Weißen Haus erwartet. Nach einem Treffen dürften Joe Biden, First Lady Jill Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris, Second Gentleman Doug Emhoff und ihre Nachfolger zur Amtseinführung im Kapitol fahren. Die Zeremonie vor Tausenden Gästen aus aller Welt findet auf einer Bühne auf der Westseite des Kapitols statt – und zum Ärger Trumps mit Flaggen auf halbmast, zu Ehren des verstorbenen Präsidenten Jimmy Carter, ein Kritiker Trumps.

Das Heimatschutzministerium hat der einer Formalität gleichkommenden Zertifizierung des Trump-Sieges zum ersten Mal das Prädikat eines "National Special Security Events" verliehen. Damit gelten rund um das Parlamentsviertel Sicherheitsbestimmungen wie beim "Super Bowl", dem diesmal am 9. Februar in New Orleans stattfindenden Endspiel um die Football-Meisterschaft. Angesichts des jüngsten Attentats mit 14 Toten durch einen mutmaßlich radikal-islamistischen Attentäter, der mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast war, haben die Sicherheitsorgane in DC ihr Konzept auf den Prüfstand gestellt. Vorgesehen sind umfangreichste Straßensperren und Metall-Sicherheitszäune sowie steinerne Poller rund um das Parlamentsgebäude. Neben bewaffneten Hundertschaften der lokalen Polizei, des FBI, des Secret Service und des Heimatschutzes, die teilweise auf "stand by" geschaltet werden, kommen Drohnen zum Einsatz, die das weiträumige Areal 24/7 überwachen.

© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT In Washington gelten derzeit ähnlich hohe Sicherheitsbestimmungen wie bei Megaevents wie dem "Super Bowl".

Dunkle Erinnerungen Dem 119. Kongress, der erst am Freitag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkam, soll definitiv erspart bleiben, was den 118. bis in die Grundfesten erschütterte: Weil er seine Niederlage von 2020 gegen Joe Biden nicht akzeptieren wollte, die Legende eines gegen ihn gerichteten Wahlbetrugs strickte und Zigtausende Anhänger mit einer Rede aufstachelte, kam das Ritual der Zertifizierung des Wahlsieges des Demokraten vor vier Jahren brutal unter die Räder. Vor der gemeinsamen Sitzung von Senat und Abgeordnetenhaus am 6. Jänner 2021, wo die Stimmen des "electoral college" abschließend ausgezählt werden sollten, stürmten Hunderte gewalttätige Trump-Anhänger das Kapitol. Sie verprügelten mit Fahnenstangen, Baseballschlägern und Elektroschockern Polizisten, warfen Scheiben ein, verwüsteten Abgeordneten-Büros und fahndeten mit Tötungsabsichten nach dem damaligen Vize-Präsidenten Mike Pence, der sich geweigert hatte, für Trump seinen Amtseid zu brechen. Die staatsstreichähnlichen Szenen forderten mehrere Todesopfer. Dutzende Abgeordnete fürchteten um ihr Leben. Trump sah dem Treiben im Weißen Haus stundenlang am Fernseher zu und ließ sich erst auf massives Drängen engster Berater darauf ein, den von ihm aufgestachelten Mob in einer kurzen Rede zum Rückzug zu drängen.

© REUTERS/Leah Millis Die Bilder gingen um die Welt: Ein Mob von Trump-Anhängern stürmte am 6. Januar 2021 das Kapitol.

Trump will Randalierer begnadigen Bis heute sind über 1000 Randalierer gerichtlich abgeurteilt und zu teils jahrelangen Haftstrafen verurteilt worden, darunter Vertreter rechtsextremistischer Milizen wie den "Proud Boys" und den "Oath Keepers". Trump hält sie fast ausnahmslos für "Geiseln" des Staates. Er will den 6. Jänner 2021 als "Tag der Liebe" in Erinnerung behalten und hat angekündigt, an seinem ersten Arbeitstag seiner zweiten Präsidentschaft von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch zu machen. Diesmal wird es aus dem Trump-Lager kein Störfeuer geben. Die Demokratin Kamala Harris, die als noch amtierende Vize-Präsidentin der Stimmen-Beglaubigung heute vorsitzen wird, hatte ihre Wahlniederlage zügig eingestanden, der scheidende Präsident Joe Biden einen geordneten Übergang gewährleistet.

© REUTERS/Kevin Lamarque US-Präsident Joe Biden traf den Wahl-Sieger Donald Trump am 13. November im Oval Office des Weißen Hauses.