Soldaten gegen das eigene Volk? Wie Trump abschieben lassen will

Was der Geschäftsführer der renommierten Bürgerrechts-Organisation „American Civil Liberties Union” meint, ist inzwischen durch den designierten 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten persönlich bestätigt.

Bei der geplanten Abschiebung von mehreren Millionen illegalen Einwanderern will er ein Tabu brechen - den Einsatz nicht nur der den Bundesstaaten unterstehenden Nationalgarde. Sondern auch des regulären Militärs. Obwohl die Armee im Inland nur in Ausnahmefällen in Marsch gesetzt werden kann. Wie will Trump seinen Plan umsetzen?