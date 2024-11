Donald Trumps neue Besetzungen: Ein Überblick

Knapp drei Wochen nach dem Wahlsieg hat der künftige US-Präsident Donald Trump sein Regierungsteam fast beisammen. Über 25 Posten sind bereits besetzt. Gen Wochenende war die Personalpolitik des 78-Jährigen nochmal besonders aktiv. Ein Überblick zu den neuen Besetzungen: Finanzminister: Scott Bessent

© REUTERS/Jonathan Drake Scott Bessent

Trump hat lange gehadert, wen er an die Spitze des Finanzministeriums setzt. Am Ende fiel die Wahl auf einen milliardenschweren Hedgefonds-Manager, der einst für Trumps „Klassenfeind” George Soros arbeitete: Scott Bessent (62). Er findet Strafzölle gut, die Trump fast flächendeckend auf Importe aus dem Ausland erheben will. Und er ist kein Freund von Freihandel.

OMB-Direktor: Russ Vought

© APA/AFP/SAUL LOEB Russ Vought

Das „Office of Management and Budget” (OMB) ist das „Gehirn” der Haushaltspolitik der Regierung. Alle finanziellen Konsequenzen von Wahlversprechen werden hier kalkuliert. Der christliche Fundamentalist Russell Vought hatte den Job bereits in Trumps erster Präsidentschaft und kehrt nun auf den Posten zurück. Er ist einer der Schlüssel-Autoren des “Project 2025”, jener Blaupause zum radikalen Staatsumbau, die in Washington Angst auslöst.

Arbeitsministerin: Lori Chavez-DeRemer

© APA/AFP/GETTY IMAGES/ANNA MONEYMAKER Lori Chavez-DeRemer

Die Kongress-Abgeordnete Lori Chavez-DeRemer aus Oregon ist ein Geschenk an die Gewerkschaften. Die mächtigen „Teamster” hatten sich für sie eingesetzt. Jetzt wird die vergleichsweise moderate Konservative Arbeitsministerin. Chef der "Food and Drug Administration": Martin Makary Martin Makary - Arzt am Johns Hopkins-Hospital - war in der Corona-Pandemie ein Impfgegner, er propagierte natürliche Herden-Immunität. Künftig wird der Chirurg die Arzneimittelbehörde „Food and Drug Administration” (FDA) anführen.

CDC-Chef: Dave Weldon Der ehemalige republikanische Kongress-Abgeordnete und Arzt Dave Weldon rückt an die Spitze der Seuchenschschutzbehörde CDC, der größten Regierungseinheit für die Kontrolle und Prävention von großen Krankheiten. Hier werden Standards gesetzt, die weltweite Nachahmung finden. Janette Nesheiwat

© APA/AFP/GETTY IMAGES/TERRY WYATT Janette Nesheiwat

Die Hausärztin und Fox-News-Mitarbeiterin Janette Nesheiwat wird „Surgeon General”; so etwas wie die Allgemein-Medizinerin der Nation. Nesheiwat war in der Corona-Pandemie, in der in Amerika über eine Million Menschen starben, an der Front. Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung: Scott Turner

© APA/AFP/GETTY IMAGES/ANNA MONEYMAKER Scott Turner

Der frühere Football-Profi Scott Turner ist einer der wenigen Afro-Amerikaner im Kabinett. Er soll das für sozial schwache Amerikaner wichtige Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung übernehmen. Direktor für Terrorismus-Bekämpfung: Sebastian Gorka

© APA/AFP/CHANDAN KHANNA Sebastian Gorka

Der radikale Trump-Fan Sebastian Gorka, der Kontakte zu ungarischen Rechtsextremisten pflegt, wird Direktor für Terrorismusbekämpfung. Sondergesandter für den Krieg in der Ukraine: Richard Grenell

© REUTERS/Brian Snyder Richard Grenell

Der frühere US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, wollte Außenminister werden, ging aber leer aus. Jetzt ist Grenell als Sondergesandter für den Krieg in der Ukraine vorgesehen. Er befürwortet die Einstellung der US-Militärhilfen an Kiew.