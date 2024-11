Aufstieg der "political Incluencer": Wo man noch alles sagen darf

Das Reuters Institute for the Study of Journalism der Uni Oxford analysiert jährlich die Mediennutzung weltweit: Fox News ist Marktführer in den USA, 27 % der Befragten gaben an, Fox News wöchentlich zu konsumieren (danach CNN: 23 %). 48 % sehen CNN als vertrauenswürdig (Fox News: 43 %). Am häufigsten werden Facebook und YouTube für den Nachrichtenkonsum genutzt. Überhaupt werden digitale Plattformen viel eher genutzt als die Websites der jeweiligen Medien. 44 % gaben an, im vergangenen Monat einen Podcast gehört zu haben (in Österreich 33 %). Im Rahmen der Umfrage in Österreich äußerten 35 % der Befragten, Vertrauen in die Medien insgesamt zu haben – das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung 2015.