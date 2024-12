Bruch mit Wahlversprechen: Warum Joe Biden seinen Sohn Hunter begnadigt

All das ist über Nacht Makulatur geworden. 50 Tage vor Verlassen des Weißen Hauses und der Machtübergabe an Donald Trump hat Joe Biden einen radikalen Kurswechsel vollzogen.

Auch die Reduzierung oder Umwandlung einer möglichen Haftstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes und Steuerhinterziehung - in beiden Fällen sollte in den nächsten zwei Wochen das Strafmaß verkündet werden - werde er nicht anordnen, ließ der Präsident mehrfach über seine Sprecher verkünden.

"Mein Sohn wurde selektiv und ungerecht verfolgt"

„Heute habe ich eine Begnadigung für meinen Sohn Hunter unterzeichnet. Von dem Tag an, an dem ich mein Amt antrat, habe ich gesagt, dass ich mich nicht in die Entscheidungsfindung des Justizministeriums einmischen würde, und ich habe mein Wort gehalten, auch als ich mit ansehen musste, wie mein Sohn selektiv und ungerecht verfolgt wurde“, sagte er am Sonntagabend in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung.