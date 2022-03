Warum Hunter Bidens Geschäfte in der Ukraine doch zum Problem werden

Biden Junior hatte von 2014 bis 2019 beim ukrainischen Gas-Produzenten Burisma einen hoch dotierten Posten. Sein Vater verantwortete bis 2017 als Vize in der Obama-Regierung das Ukraine-Dossier. Donald Trump wollte daraus Kapital schlagen und Joe Bidens Präsidentschaftskandidatur 2020 schreddern. Er versuchte den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu strafrechtlichen Untersuchungen anzustiften. Seine Behauptung: Vater Biden habe seinerzeit Justizminister Viktor Schokin absägen lassen, um Burisma und Hunter vor Korruptionsermittlungen zu schützen.

Selenskyi spielte nicht mit. Trump bekam ein Amtsenthebungsverfahren angehängt. Es endete mit Freispruch, weil die Republikaner ihm die Stange hielten.

Toxische Mails

Im Zentrum der Vorwürfe gegen Biden Junior stand ein in einem Reparatur-Shop in Wilmington/Delaware gelandeter Computer-Laptop. Besitzer: Hunter Biden. Die Festplatte, voll mit anzüglichen Videos, gelangte über Umwege zur Trump wohlgesonnenen Boulevard-Postille New York Post. Das Blatt berichtete kurz vor der Wahl 2020 über den auch für Biden Senior in mehreren e-Mails toxischen Inhalt. Es entstand der Eindruck, Bidens Sohn mache mit dem Familien-Namen in der Ukraine wie in China schwer Kasse und beteilige den Vater ("my guy" genannt) zuweilen mit zehn Prozent.