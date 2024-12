Warum Trump den Skandal-Vater seines Schwiegersohns zum US-Botschafter macht

Charles Kushner (70), vom designierten 47. US-Präsidenten just zum künftigen US-Botschafter in Frankreich erkoren, ging 2004 nach diversen Geständnissen für 14 Monate in ein Bundesgefängnis nach Alabama. Wo ihn sein Sohn, Jared Kushner, später Ehemann von Ivanka Trump und Chefberater Trumps in dessen erster Amtszeit, allwöchentlich besuchte. Vater und Sohn verband der Zorn auf Christie, der seinerzeit als Staatsanwalt den Fall Kushner auf den Tisch bekam. Der Immobilien-Unternehmer, Nachkomme von Holocaust-Opfern, war vor der Jahrtausendwende der wichtigste demokratische Spender New Jerseys.

Rache am Schwager

Bei seinen mildtätigen Gaben benutzte Kushner Senior auch Geld der weit verzweigten Familie, ließ aber seine Geschwister, mit denen er tief zerstritten war, außen vor. Bruder Murray und ein Geschäftspartner verklagten ihn, die Justiz nahm Ermittlungen auf.