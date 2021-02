Die jungen Kosovaren wollen für einen "neuen" Kosovo stimmen

Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 2008 hat der Kosovo fünf Regierungen gehabt. Keine davon hat es bis zum Ende der Legislaturperiode von vier Jahren durchgehalten. Am kürzesten hielt die vorletzte: Albin Kurti war nur 50 Tage Premierminister. Jetzt wird in dem jungen Staat schon wieder gewählt – um die dritte Regierung in knapp mehr als einem Jahr zu finden.

In diesem einen Jahr ist viel passiert.