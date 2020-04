US-Wahlkampf am Balkan: Was will Trump im Kosovo?

Die USA haben entscheidende Bedeutung für den Kosovo. Man erkennt das an Flaggen, an Besuchen, an einem präsenten US-Botschafter und an Huldigungen wie einem Bill-Clinton-Boulevard und einer Madeleine Albright-Büste.

Ohne die USA gäbe es den Kosovo nicht. Der von den USA maßgeblich mitgetragene NATO-Angriff auf Serbien 1999 zur Rettung des Kosovo ist bis heute ein riesiges Thema in der Region. Doch welchen Einfluss die USA immer noch auf den – mittlerweile von Serbien unabhängigen und von mehr als 110 Staaten anerkannten – Kosovo haben, machten nicht zuletzt die vergangenen Wochen deutlich.