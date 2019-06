Kosovo: Bill Clinton wird als Held gefeiert

Ganz anders sieht man das in den serbischen Gemeinden. In Gracanica nahe Prishtina, dessen Einwohner zu 92 Prozent Serben sind, wird an diesem Tag nicht gefeiert. „Die Feier ist mir egal“, sagt der stellvertretende Gemeindechef Milos Dimitrijevic: „Es ist ein Tag wie jeder andere für mich.“

Auch in Gnjilane im Osten Kosovos findet man heute keinen Grund zur Freude. „Ich bin nicht glücklich, Clinton in Prishtina zu sehen“, sagt Stefan Kovacevic, Mitglied der serbischen Minderheit, zum KURIER. Zu viele Leute seien gestorben oder vertrieben worden, als die NATO der UCK Rückendeckung gab. Das sei kein Tag der Freude für ihn. „Ich war acht Jahre alt. Aber ich kann mich an alles erinnern.“

Milos Dimitrijevic beklagt zudem vor Journalisten das mangelnde Interesse Prishtinas, auf die serbische Minderheit zuzugehen.

Von einem „Friedensabkommen“ sei man „weit entfernt“, sagt Journalistin Xharra. Der Gebietstausch, den Präsident Hashim Thaci und sein serbischer Amtskollege Aleksandar Vucic im Vorjahr ins Spiel gebracht haben, hält sie für eine schlechte Idee. „ Thaci hat in der Bevölkerung nicht einmal zehn Prozent Zustimmung, und gegen Vucic gibt es Massendemos in seiner Heimat – so macht man keinen Deal!“

Die internationale Gemeinschaft hoffte auf den Dialog zwischen Prishtina und Belgrad, der im Idealfall zu einer (für beide und die internationale Gemeinschaft akzeptablen) Einigung führen soll. Doch die beiden beschuldigen einander gegenseitig, dass nichts weitergeht.