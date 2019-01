Hashim Thaci: "Kosovo wird multiethnisch bleiben, Serbien auch"

Wenn Sie wetten müssten: Glauben Sie, dass heuer noch ein Abkommen mit Serbien zustande kommen kann?

Es wird sehr schwierig. Aber nicht unmöglich. Ein Abkommen zwischen Serbien und Kosovo ist absolut notwendig. Es soll nie wieder Krieg zwischen Albanern und Serben geben. In der ganzen Region soll Frieden herrschen. Wir wollen ein umfassendes Abkommen schaffen und nicht ein vorübergehendes.

Würde Kosovo jemals einem Abkommen zustimmen, in dem die Republik Kosovo nicht explizit von Serbien als Staat anerkannt wird?

Ein Abkommen ohne Anerkennung des Kosovo als Staat, ohne Sitz in der UNO, hätte keine Bedeutung. Ich glaube und arbeite daran, dass die Republik Kosovo einen Sitz in der UNO haben und global anerkannt wird. Die EU und Federica Mogherini leitet diesen Dialogprozess. Wir haben eine große Unterstützung seitens der USA, insbesondere von Donald Trump. Auch eine Akzeptanz von Russland, wenn wir ein umfassendes Abkommen haben. Das hat in der Vergangenheit noch gefehlt. Es ist ein passendes Momentum auf der internationalen Ebene. Wenn ein umfassendes Abkommen seitens der EU, USA und Russlands akzeptiert wird, das würde eine globale Unterstützung bedeuten.

Sie sind also zuversichtlich, dass Russland Kosovo als Staat anerkennt, wenn Belgrad und Pristina sich auf ein Abkommen geeinigt haben?

Nach diesem Abkommen wird Kosovo bald eine Botschaft in Moskau haben.