Balkan-Experte über Kosovo: "EU müsste jetzt stärker auftreten"

Kann man da überhaupt noch verhandeln?

Es scheint als ob Pristina jetzt, da die Verhandlungen stocken, versucht, Fakten zu schaffen. Mit der Bildung einer eigenen Armee zum Beispiel. Das ist schlecht für den Dialog. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sollte schärfer auftreten. Einen Dialog fördern, Zug um Zug, bis zur Anerkennung. Jetzt wäre die Zeit dafür. Das Zeitfenster ist nicht mehr besonders groß. Denn die EU-Kommission ist nur noch bis April handlungsfähig. Nach der EU-Wahl im Mai wird die Zusammensetzung der Europäischen Kommission eine andere sein. Dann wird es einen Kommissar aus Viktor Orbáns Nähe geben, einen von Matteo Salvini, Jarosław Kaczyński. Das fördert nicht die Lösungskompetenz der Kommission. Hinzu kommt, dass Orbán und Salvini enge Verbindungen zu Putin haben. Die neue Kommission wird Putins Rolle am Balkan stärken, eine Lösung könnte dadurch weiter in die Ferne rücken. Hinzu kommt der Vormarsch Chinas und anderer Akteure in der Region.

Man muss jetzt aktiv werden, die Chance beim Schopf packen. Mit einer neuen EU-Kommission wird es nicht leichter. Ich sehe die Gefahr, dass das ein eingefrorener Konflikt mitten in Europa wird.

Sie haben kürzlich im kosovarischen TV gesagt, dass Sie kein Gegner der Idee des Gebietstausches sind. Warum?

Meines Wissens nach haben hier zum ersten Mal in der Geschichte der Region zwei Staatschefs gemeinsam so einen Kompromiss gemacht. Die lokalen Verantwortlichen nehmen sich selbst in die Pflicht. Das muss man im größeren Zusammenhang sehen. Für mich war das eine Art Ankick zum Finale.