Kanzler Kurz auf diplomatischer Mission in Belgrad und Pristina

Das Treffen mit dem kosovarischen Präsidenten verlief betont freundschaftlich. Sebastian Kurz hatte die Zusage im Gepäck, den Kosovo bei seinen Bemühungen auf dem Weg in die internationale Polizeiorganisation Interpol zu unterstützen. Koalitionspartner FPÖ hatte sich erst kürzlich dagegen ausgesprochen, nun aber doch eingelenkt. Die FPÖ vertritt in der Balkan-Politik – auch in Hinblick auf die vielen serbischstämmigen Wähler in Österreich – eine stark serbisch geprägte Politik. Das weiß man auch im Kosovo. Darauf wollte aber Präsident Thaci, wohl aus diplomatischen Gründen, nicht eingehen.

Nicht nur das Interpol-Statement Straches ist in den kosovarischen Medien eingeschlagen. Auch das Interview in der serbischen Zeitung Politika im Februar, in dem der FPÖ-Chef den Kosovo als „Teil Serbiens“ bezeichnet, schlug hier Wellen. Die Interpol-Entscheidung macht allerdings deutlich, wer die Balkan-Politik in der Regierung in Wien bestimmt.