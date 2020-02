Kosovo-Kurti will sein Land nach vorne bringen

Der ehemalige Studentenführer und linke Aktivist Albin Kurti ist neuer Ministerpräsident des Kosovos. 66 von 120 Abgeordneten unterstützten am Montag bei der Abstimmung im Parlament von Pristina den Chef der Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) und sein Koalitionskabinett. Zehn Volksvertreter enthielten sich der Stimme, die anderen blieben der Abstimmung fern. In seiner Regierungserklärung versprach Kurti eine „neue Ära“, in der es keine Korruption und Vetternwirtschaft mehr geben werde.