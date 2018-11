Österreich will bei Konflikt-Lösung helfen

Danach sollte Kurz auch mit Premierministerin Ana Brnabic zusammentreffen. Sie hat sich kürzlich gegenüber der Financial Times pessimistisch gezeigt, was ein baldiges Abkommen betrifft. Außerdem hat Brnabic darauf hingewiesen, dass ein möglicher Deal mit Pristina nicht unbedingt in der Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo durch Serbien resultiere. Immerhin hätten mit Zypern, Griechenland, Spanien, der Slowakei und Rumänien auch fünf EU-Staaten den Kosovo als Staat nicht anerkannt.

Am Dienstag geht es für Kurz weiter nach Pristina, wo er Gespräche mit Präsident Thaci und Premierminister Haradinaj führen und die KFOR-Truppen besuchen wird.